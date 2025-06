Mercato Juventus richiesta monstre che allontana un obiettivo | serviranno 60 milioni di euro per quel colpo Gli ultimi aggiornamenti

Il mercato della Juventus si infiamma con una richiesta monstre di 60 milioni di euro per Ederson, un ostacolo che potrebbe allontanare l’obiettivo estivo. La battaglia tra le pretendenti si fa dura: l’Atalanta si ferma a questa cifra, ritenendola giusta per il suo gioiello brasiliano. I tifosi sognano, ma ora la sfida si intensifica, e tutto dipenderà dalle strategie della Vecchia Signora. Riuscirà la Juve a sorprendere ancora? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Mercato Juventus, richiesta monstre da 60 milioni di euro per quell’obiettivo. Novità in vista della sessione estiva. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ Atalanta continua a fare muro per Ederson. La richiesta del club bergamasco per il cartellino del brasiliano è di almeno 60 milioni di euro, una cifra piuttosto eccessiva per la dirigenza della Juve. Il club bergamasco, di fatto, ritiene il giocatore incedibile e lascerà partite Ederson solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. I bianconeri sono avvisati. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, richiesta monstre che allontana un obiettivo: serviranno 60 milioni di euro per quel colpo. Gli ultimi aggiornamenti

