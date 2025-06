Mercato Juventus conferme sullo scambio con la rivale | affare possibile e sempre più concreto! Gli ultimi aggiornamenti

Il mercato della Juventus si infiamma: conferme e novità su uno scambio che potrebbe rivoluzionare il campionato. L’asse con il Milan diventa sempre più caldo, con voci che puntano dritto allo scambio Vlahovic-Theo Hernandez. Un affare che, se si concretizza, potrebbe cambiare le sorti delle due squadre e accendere l’estate calcistica italiana. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa sempre più concreta.

Mercato Juventus, conferme sullo scambio con la rivale! Arrivano importanti novità sull’asse col Milan di Allegri. Cosa filtr. L’asse Juve- Milan è sempre più caldo. Come confermato questa mattina da Tuttosport, infatti, sta prendendo quota il possibile scambio Vlahovic-Theo Hernandez. L’interesse dei rossoneri e di Allegri per l’attaccante serbo è ormai noto, mentre per il terzino rossonero sono al momento sfumate le piste Al-Hilal ed Atletico Madrid. Un’altra conferma arriva dal QS: lo scambio tra Juventus e Milan è possibile è sempre più concreto. Staremo a vedere. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, conferme sullo scambio con la rivale: affare possibile e sempre più concreto! Gli ultimi aggiornamenti

