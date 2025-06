Mercato Juve Wesley finisce nel mirino di un altro club di Serie A | mossa decisiva di Gasperini? Le ultime novità

Il mercato della Juventus si infiamma con Wesley al centro delle attenzioni di un nuovo club di Serie A. La Roma si prepara a fare una mossa importante per assicurarsi il talento brasiliano del Flamengo, mentre Gasperini mette in campo strategie decisive. La sfida tra i club italiani si intensifica: scopriamo le ultime novità e le mosse che potrebbero rivoluzionare il futuro di Wesley. Restate con noi, l’estate si preannuncia calda e ricca di sorprese.

Mercato Juve, Wesley finisce nel mirino di un altro club di Serie A: tutti gli ultimissimi aggiornamenti. Il mercato Juve osserva le mosse delle concorrenti in vista della prossima stagione. La Roma, in attesa di ufficializzare il nuovo direttore sportivo, potrebbe fare sul serio per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo. Il brasiliano è un profilo molto apprezzato da Gian Piero Gasperini, che lo aveva giĂ individuato come rinforzo ideale ai tempi dell' Atalanta. Ora, con Gasperini la pista potrebbe riaprirsi quando arriverĂ il nuovo ds. A riportarlo è Di Marzio.