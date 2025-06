Mercato Juve ancora in corsa per Gyokeres | sfida all’Arsenal

Il mercato bianconero si infiamma: la Juventus continua a cercare il sostituto perfetto di Vlahovic, con Gyokeres in cima alla lista e uno scontro aperto con l’Arsenal. La sfida si fa sempre più intensa, richiedendo investimenti elevati e decisioni strategiche delicate. La corsa al centravanti non si ferma, e il futuro potrebbe riservare sorprese che cambieranno le sorti della squadra. La tensione sale, e tutto è ancora in bilico.

Torino, 17 giugno 2025 – La Juve balla sulle punte, e una più di tutte è abbastanza costosa. La lista di possibili candidati a sostituire Dusan Vlahovic, il centravanti avrà un colloquio con Comolli per capire il da farsi, è lunga, ma anche inaccessibile per certi versi. Servirebbero investimenti dai 70 milioni in su, in alcuni casi anche 80 o 90. Victor Osimhen è ancora una pista, ma difficilmente il Napoli cederà il giocatore a una diretta rivale, così la Juve si è mossa prima su Jonathan David e poi su Viktor Gyokeres, e su quest'ultimo profilo potrebbe aprirsi una porticina se l'Arsenal non dovesse soddisfare i requisiti dello Sporting Lisbona.

