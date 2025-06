Mercato in fermento per le squadre toscane | tra ufficialità e trattative si delinea il futuro

Il mercato toscano brilla di energia e opportunità, con le squadre pronte a scrivere nuove pagine di successo. Dai colpi di scena in Serie A alle sfide delle Leghe inferiori, ogni mossa è strategica per modellare il futuro. Tra ufficialità, trattative serrate e rinforzi mirati, il fermento è palpabile: la stagione promette emozioni e sorprese. E il prossimo capitolo si avvicina veloce, lasciando tutti con il fiato sospeso.

FIRENZE – La finestra di calciomercato estiva sta entrando nel vivo e le squadre toscane, dalla serie A alla serie C, sono attive per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Tra arrivi imminenti, rinnovi e cessioni, il panorama è in continuo mutamento. Fiorentina, Pioli verso il ritorno: Džeko primo colpo del mercato viola. La Fiorentina accelera sul fronte mercato, nonostante l’assenza ufficiale di un nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Raffaele Palladino, la società viola ha raggiunto un accordo con Stefano Pioli, attualmente sotto contratto con l’Al-Nassr. Il tecnico emiliano, che ha già guidato la Fiorentina tra il 2014 e il 2017, dovrebbe essere annunciato a metà luglio, una volta risolti gli aspetti fiscali legati alla sua esperienza in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: mercato - squadre - toscane - fermento

Mercato in fermento per le squadre toscane: tra ufficialità e trattative, si delinea il futuro; Di.Po. Vimercatese, mercato in fermento: tre nuovi innesti per la stagione 2025/2026; Il Prato Nord e la Galcianese ripescate in Prima e Seconda.

Mercato in fermento - nazionale dilettanti Toscana confermerà o meno una retrocessione dall’Eccellenza alla Promozione come supposto, le altre squadre della provincia ... lanazione.it scrive

Fiorentina,mercato in fermento - Il nome nuovo e' Dodo' terzino brasiliano che ha gia' fatto pervenire il suo gradimento ... Lo riporta rainews.it