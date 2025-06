Mercato calciatori | focus su giovani talenti come Ianesi e Quirini

Il mercato dei calciatori si anima di giovani promesse come Ianesi e Quirini, protagonisti di un progetto ambizioso ma oculato. Luca Amorosi descrive un approccio equilibrato, tra ambizioni e spese controllate, pronti a valorizzare talenti già affermati e scoprire future stelle. Con questa strategia, il club punta a rinforzare la rosa senza eccessi, creando una squadra competitiva e solida. In attacco, la ricerca di profili funzionali e di prospettiva continua con grande attenzione.

di Luca Amorosi Ambizioni sì, spese folli no. È con questo approccio che il direttore Cutolo sta affrontando queste settimane preliminari di mercato in attesa dell’apertura ufficiale programmata per il 1 luglio. Non il nome di grido, insomma, ma giocatori funzionali, preferibilmente giovani ma con già alle spalle campionati positivi, da miscelare con i calciatori d’esperienza già in rosa e qualche elemento di categoria dal mercato. In attacco, per esempio, si spengono i riflettori su alcuni nomi che erano usciti nei giorni scorsi. "Non stiamo trattando Cianci o Cicerelli – ribadisce Cutolo – Non li consideriamo alla nostra portata in questo momento". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato calciatori: focus su giovani talenti come Ianesi e Quirini

In questa notizia si parla di: mercato - calciatori - giovani - focus

Tottenham-Manchester United: 384,3 milioni di euro pagati ai club italiani per 11 calciatori sul mercato della Serie A - Il Tottenham ha vinto la finale di Europa League contro il Manchester United con un gol di Brennan Johnson, assicurandosi così la qualificazione per le competizioni europee.

Mercato calciatori: focus su giovani talenti come Ianesi e Quirini; Maceratese: strategie di mercato per la Serie D con focus su under e rinnovi; Calciomercato Pisa: focus su giovani talenti e profili di esperienza.

Mercato calciatori: focus su giovani talenti come Ianesi e Quirini - Il direttore Cutolo punta su giovani promettenti come Ianesi e Quirini per rinforzare la squadra senza spese folli. sport.quotidiano.net scrive

Maceratese: strategie di mercato per la Serie D con focus su under e rinnovi - La Maceratese punta su rinnovi e giovani talenti per affrontare la Serie D, con l'obiettivo di aumentare la fisicità. Da msn.com