Meloni-Trumpi ncontro a margine del G7

In un incontro informale a margine del G7, Giorgia Meloni e Donald Trump si sono confrontati in un dialogo che ha acceso i riflettori su questioni di primaria importanza. Seduti su una panchina di legno al Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, i due leader hanno sottolineato l'urgenza di un accordo commerciale Ue-Usa e hanno discusso delle prospettive del prossimo Vertice Nato, evidenziando la necessità di rilanciare i negoziati in Iran. Meloni ha...

9.45 La conversazione col presidente Usa Trump - avvenuta su una panchina di legno del Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, - ha permesso al presidente del Consiglio Giorgia Meloni "di confermare l'importanza del conseguimento di un accordo sul negoziato commerciale Ue-Usa e di affrontare il tema delle prospettive del prossimo Vertice Nato". Discusso degli sviluppi in Iran, riaffermando l'opportunità di riaprire la strada del negoziato.Meloni ha ribadito la necessità di lavorare per raggiungere il cassate il fuoco a Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

