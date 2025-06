Meloni strappa un faccia a faccia a Trump prima che scappi dal G7 | i focus dell’incontro

Nel cuore del G7, Meloni sorprende con un faccia a faccia esclusivo con Trump, prima che l’ex presidente lasciasse i lavori. La premier italiana avrebbe presentato un ambizioso piano di cessate il fuoco a Gaza, sostenuto dai leader europei ma ancora in bilico con gli Stati Uniti. Un incontro che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle dinamiche geopolitiche attuali: scopriamo insieme i dettagli di questa intensa discussione.

Meloni avrebbe sottoposto a Trump un piano per il cessate il fuoco a Gaza, come riportano le indiscrezioni. Una proposta che avrebbe avuto il sostegno dei leader europei, ma che potrebbe non aver ancora convinto gli Usa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni strappa un faccia a faccia a Trump prima che scappi dal G7: i focus dell’incontro

In questa notizia si parla di: faccia - meloni - trump - strappa

Meloni, la doppia faccia che non piace all’Eliseo. Macron la tiene fuori dai giri che contano perché teme che spifferi tutto a Trump. Il caso Fico, la fuga di Merz e il club segreto dei leader che contano (ma senza di lei) - ESCLUSIVA - Giorgia Meloni, inizialmente vista come la "pontiera" capace di unire Europ e e rafforzare il proprio ruolo in Italia, si ritrova ora emarginata dai giochi di potere.

#piazzapulita Francesca Albanese (Relatrice ONU territori palestinesi occupati): "Il governo italiano deve sospendere l'accordo di parteneriato, che prevede anche accordi militari, con Israele. Perché non lo fa? È sfacciata". Vai su Facebook

Meloni promette di comprare gas Usa, Trump la gela: Non mi ha fatto cambiare idea sui dazi. Ma la premier strappa una promessa; Sorrisi e promesse: Meloni strappa a Trump un viaggio in Europa; I leader e il ‘protocollo Meloni’. Strette di mano e bilaterali veloci.

Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump sulla panchina del G7 in Canada - Donald Trump e Giorgia Meloni si sono incontrati e hanno parlato brevemente faccia a faccia, immortalati su una panchina del G7 che si svolge in Canada ... Secondo fanpage.it

Macron sussurra a Meloni durante l'ingresso di Trump: il video virale dal G7 - A Kananaskis in Canada, dove si sta tenendo la riunione del G7, Giorgia Meloni ha colpito il segno, come aveva già fatto altre volte, per la sua ... Segnala tg.la7.it