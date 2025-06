Meloni incontra Trump al G7 | Importante conseguire un accordo commerciale tra Ue e Usa

Al vertice G7 di Kananaskis, tra incontri informali e decisioni cruciali, Giorgia Meloni ha incontrato Donald Trump in un colloquio privato. La stretta di mano tra i leader si svolge in un contesto che potrebbe segnare un passo importante per rafforzare i rapporti tra UE e USA, con l’obiettivo di raggiungere un accordo commerciale strategico. La sfida ora è trasformare questa intesa in una partnership duratura e vantaggiosa per entrambe le parti.

A margine del vertice G7 in corso a Kananaskis, in Canada, la premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente americano Donald Trump per un colloquio bilaterale, avvenuto in un contesto informale su una panchina del Pomeroy Mountain Lodge. Il faccia a faccia con il presidente americano, che ha lasciato il G7 con un giorno d‚Äôanticipo, arriva alla vigilia della sessione dedicata alla politica estera, e si inserisce in un momento di tensione nei rapporti tra Washington e l‚ÄôEuropa per via dei diversi approcci sui principali fronti di crisi. La conversazione ha toccato diversi temi internazionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it ¬© Lettera43.it - Meloni incontra Trump al G7: ¬ęImportante conseguire un accordo commerciale tra Ue e Usa¬Ľ

In questa notizia si parla di: meloni - trump - incontra - importante

Ucraina, a Tirana vertice ‚Äėvolenterosi‚Äô con Trump ma senza Meloni - Il vertice di Tirana, dedicato alla Comunit√† politica europea, ha riunito i Paesi 'Volenterosi' per l'Ucraina.

Il "faro" della nostra premier Meloni, Trump, ordina alla sua guardia nazionale di reprimere le proteste con la forza. Ordina la deportazione di cittadini stranieri, anche italiani. Ordina di colpire, con proiettili di gomma, i giornalisti e gli operatori video dei giornali Vai su Facebook

Incontro Meloni-Trump a margine del G7. La premier italiana: ‚ÄúImportante accordo commerciale Ue-Stati Uniti‚ÄĚ; Meloni incontra Trump al G7: ¬ęImportante conseguire un accordo commerciale tra Ue e Usa¬Ľ; Oggi l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Meloni. A che ore e dove seguire in streaming il bilaterale tra i due leader.

Meloni a Trump: 'Importante conseguire accordo commerciale Ue-Usa' - ha permesso alla presidente del consiglio Giorgia Meloni "di conferm ... Si legge su msn.com

Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump sulla panchina del G7 in Canada - Donald Trump e Giorgia Meloni si sono incontrati e hanno parlato brevemente faccia a faccia, immortalati su una panchina del G7 che si svolge in Canada ... Lo riporta fanpage.it