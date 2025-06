Meloni | Chi parla di vita famiglia ed educazione è avvertito come un corpo estraneo

In un mondo segnato da crisi e indifferenza, chi si impegna a promuovere valori come vita, famiglia ed educazione si trova spesso a essere percepito come un corpo estraneo. Meloni, con il suo messaggio di speranza e rinnovamento, sfida le tendenze dominanti e invita tutti a percorrere insieme un cammino di rinascita, anche in tempi complessi e incerti. È un progetto ambizioso, ma essenziale per ridare senso e futuro alla nostra società .

"Voi ambite a percorrere, anche in coincidenza con l'evento giubilare, i luoghi e le strade della Speranza. È un progetto ambizioso, per certi aspetti rivoluzionario, se pensiamo alle parole d'ordine che sempre di più dominano il nostro tempo: crisi, indifferenza, incertezza. In questo tempo, chi parla di vita, famiglia, cura, sussidiarietà , educazione, è .

Chamila, parla il marito: “Non mi interessa cosa c’era con De Maria, lei era la mia vita” - In un drammatico susseguirsi di eventi, l'evasione di Chamila dal carcere di Bollate culmina in una tragedia.

"Camminare insieme nel matrimonio": sabato 24 maggio 2025, l'ISSR all'Apollinare ha organizzato l'annuale Giornata di Studio #AFE (#Amore #Famiglia #Educazione). Tre le aree di riflessione: Itinerari catecumenali alla vita matrimoniale, camminare con gli Vai su Facebook

Famiglia, Meloni: La vita è sacra, bisogna avere il coraggio di andare controcorrente; Manovra. Pro Vita & Famiglia: «Barricate contro educazione Gender nelle scuole»; Il governo cede ancora ai Pro Vita: il fondo per l’educazione sessuale andrà alla prevenzione dell’infertilità .

Meloni: "Chi parla di vita, famiglia ed educazione è avvertito come un corpo estraneo" - "Voi ambite a percorrere, anche in coincidenza con l’evento giubilare, i luoghi e le strade della Speranza. msn.com scrive

Il «Festival dell'Umano tutto intero»: da Zuppi a Morgan all'ex ct della Nazionale Mancini. Meloni: «Chi parla di vita è visto come un illuso» - Da oggi al Pio Sodalizio dei Piceni l'evento organizzato dall'associazione «Sui Tetti» che guarda ad una possibile futura aggregazione dei cattolici in politica. Lo riporta corriere.it