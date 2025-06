Meloni | Chi parla di vita e famiglia è avvertito come corpo estraneo Abbiamo bisogno del coraggio di andare controcorrente

Giorgia Meloni, leader determinata, ci invita a riflettere sull’importanza di difendere valori fondamentali come vita e famiglia, spesso considerati un corpo estraneo nel dibattito pubblico. In un mondo che sembra voler ignorare queste priorità, serve il coraggio di andare controcorrente. Ecco il messaggio del premier inviato al “Festival dell’umano tutto intero”, un invito a riscoprire l’essenza dell’umano tra incontri di alto profilo e spunti profondi.

Pubblichiamo di seguito il messaggio del premier Giorgia Meloni inviato al “Festival dell’umano tutto intero”. Una due giorni di incontri di alto profilo, alla presenza di autorevoli esponenti del mondo della filosofia, della poesia, religioso, politico, istituzionale, accademico. Caro Domenico*, cari amici appartenenti alle varie associazioni che aderiscono al network “Ditelo sui tetti”, mi spiace davvero non poter essere con voi per questa seconda edizione del Festival “dell’umano tutto intero”. So che il Governo è autorevolmente rappresentato dai numerosi Ministri e Sottosegretari che parteciperanno alle diverse sessioni di lavoro, e che per la Presidenza del Consiglio il Sottosegretario Mantovano interverrà nella sessione conclusiva, ma tenevo in ogni caso a farvi arrivare il mio saluto e a condividere con voi alcune riflessioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni: “Chi parla di vita e famiglia è avvertito come corpo estraneo. Abbiamo bisogno del coraggio di andare controcorrente”

