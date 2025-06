Meloni al G7 sgomita tra Medio Oriente e dazi alla ricerca della linea comune

Nel frenetico contesto del G7 in Canada, Meloni si distingue per il suo impegno nel trovare un equilibrio tra le tensioni del Medio Oriente e le sfide dei dazi commerciali. La premier punta con determinazione a una linea condivisa, convinta che le condizioni siano mature per un cessate il fuoco. Tuttavia, l’incertezza dell’esito rimane, sottolineando quanto sia cruciale spingere per soluzioni politiche e diplomatiche efficaci. La partita è aperta e il mondo guarda con attenzione.

La premier è convinta che si stiano realizzando le condizioni per un cessate il fuoco. L'epilogo di questa tesi, così come dell'intera agenda di questo G7 in Canada, sembra però rimanere piuttosto incerto. L'idea della presidente del Consiglio è comunque sia chiara e netta: è importante provare a spingere le iniziative politiche e diplomatiche su questa via.

