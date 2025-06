Meloni ai maturandi | Orgogliosa di voi

Meloni ai maturandi: orgogliosa di voi. 22.10 "L'esame di maturità rappresenta una tappa fondamentale del vostro cammino, un momento di crescita e di sfida. È il banco di prova delle vostre conoscenze e della vostra determinazione, ma anche l’occasione per scoprire quanto siete pronti ad affrontare il futuro. Ricordate, l’Italia ha bisogno di voi: giovani coraggiosi, pronti a costruire un domani migliore. E io, da Presidente del...

22.10 "L'esame di maturità è una tappa significativa del vostro percorso. Serve a misurare le conoscenze,certo,ma anche a mettervi alla prova.E in fondo è questo il suo vero valore: dimostrare a voi stessi quanto siete cresciuti, quanto siete pronti ad affrontare il futuro". L'Italia ha bisogno di giovani determinati, capaci di affrontare le sfide e costruire il domani.E ricordate: tutta l'Italia fa il tifo per voi. E io, da Presidente del Consiglio,sono orgogliosa di voi. In bocca al lupo, e forza!", conclude la premier. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: orgogliosa - meloni - maturandi - siete

Napoli si aggiudica l'America's Cup. Meloni fa festa: "Orgogliosa, un grande risultato" - Napoli trionfa e si aggiudica l'America's Cup, un risultato che riempie di orgoglio il paese. Per la prima volta, il prestigioso trofeo sportivo giunge in Italia.

Uno striscione con caratteri ispirati al fascismo e saluti romani per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Una trentina di maturandi del liceo scientifico Marcello Malpighi di Roma, zona Bravetta, si sono fatti fotografare a petto nudo e con le braccia alzate Vai su Facebook

Meloni ai maturandi: Tutta l’Italia fa il tifo per voi. Abbiamo bisogno di giovani determinati; Scuola, Meloni ai maturandi: tutta l'Italia fa il tifo per voi.

Scuola, Meloni ai maturandi: tutta l’Italia fa il tifo per voi - Lo so bene, perché la notte prima degli esami non si dimentica mai. Come scrive msn.com

Meloni ai maturandi: “Tutta l’Italia fa il tifo per voi. Abbiamo bisogno di giovani determinati” - Lo so bene, perché la notte prima degli esami non si dimentica mai. Si legge su orizzontescuola.it