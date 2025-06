Meloni ai maturandi | Tutta l’Italia fa il tifo per voi Abbiamo bisogno di giovani determinati

Tutta l’Italia fa il tifo per voi, giovani maturandi! In un momento così intenso, le parole di Meloni si uniscono a quella carica di determinazione che vi accompagna. Questa notte speciale segnerà il vostro cammino verso il futuro, tra emozioni e sogni da realizzare. Ricordate: la vostra forza risiede nella passione e nel coraggio di affrontare ogni sfida. Ora, non resta che augurarvi in bocca al lupo per questa grande avventura!

"Questa è una notte speciale. Lo so bene, perché la notte prima degli esami non si dimentica mai. È un mix di emozione, tensione, attesa. C’è chi ripassa l’ultima volta, chi non riesce a dormire, chi cerca di tenere a bada l’ansia. È normale: domani affronterete una prova importante": così la premier Meloni in un messaggio inviato a Skuola.net per i maturandi che domani affronteranno la prima prova scritta di italiano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

