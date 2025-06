Medioriente è guerra tra Israele e Iran | le news in diretta

Le tensioni nel Medio Oriente raggiungono nuovi vertici: la guerra tra Israele e Iran si intensifica, con notizie in tempo reale che scuotono la regione. Netanyahu, senza escludere azioni estreme contro Khamenei, alimenta un clima di incertezza, mentre l’Iran apre alla diplomazia secondo il WSJ. In questo scenario complesso, le scelte di leadership potrebbero determinare il destino di un'area già segnata da conflitti e alleanze instabili.

Netanyahu non esclude l'uccisione di Khamenei. Secondo quanto riferisce il Wsj, l'Iran ha manifestato la disponibilità al dialogo per la de-escalation. Il premier israeliano ha replicato: "Non interessato a colloqui".

‘Israele pronto ad attaccare l’Iran’, Usa evacuano personale dal Medioriente - Tensioni crescenti nel Medio Oriente: Israele si prepara all’eventuale attacco contro l’Iran, mentre gli Stati Uniti evacuano il personale dall’ambasciata di Baghdad.

Teheran, raid di Israele sulla tv di Stato iraniana: diversi morti | L'Iran lancia nuovi attacchi missilistici su Israele e avverte: Colpiremo tutta notte; Pioggia di missili iraniani su Haifa | Israele risponde bombardando Teheran e lo Yemen | Idf prova a decapitare vertici Houthi; Guerra Iran-Israele, Trump: «Spero in un accordo, è il momento». Esplosioni a Tel Aviv e ad Haifa. Media: «Kha.

Medioriente, è guerra tra Israele e Iran: le news in diretta - L'Iran ha iniziato una nuova serie di attacchi su Israele avvertendo: "Colpiremo tutta la notte". Segnala msn.com

Hilal Khashan: "La guerra fra Israele e Iran non durerà a lungo, Teheran non ha le forze" - Il politologo libanese dell'American University di Beirut a Huffpost: "Non credo che possa durare oltre due settimane. Come scrive huffingtonpost.it