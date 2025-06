Mediobanca Research premiata come Miglior broker in Italia da Extel

Mediobanca Research, riconosciuta come miglior broker in Italia nel 2025 da Extel, si distingue per l’eccellenza nelle attività di Ricerca, Small & Midcap, Equity Sales e Corporate Access. Con il prestigioso terzo posto nella categoria Italy Trading & Execution, la nostra esperienza e dedizione rafforzano il ruolo di punto di riferimento nel panorama finanziario italiano. I nostri risultati testimoniano l'impegno costante nel fornire analisi accurate e soluzioni innovative per i clienti più esigenti.

Extel (precedentemente Institutional Investor) ha nominato Mediobanca Research Miglior broker in Italia nel 2025 per le attività di Ricerca – incluso Small & midcap – Equity sales & Corporate access. Inoltre, Mediobanca ha ottenuto il terzo posto anche nella categoria Italy trading & execution. Mediobanca Research si conferma così punto di riferimento per la comunità finanziaria, grazie alla qualità e alla competenza del proprio team. I riconoscimenti individuali ottenuti dai professionisti . Numerosi anche i riconoscimenti individuali conseguiti dai professionisti nelle seguenti categorie. Javier Suárez si è posizionato al primo posto nella categoria Italy research, con Andrea Filtri in terza posizione e Fabio Pavan in quinta.

