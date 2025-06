mediobanca al centro del risiko occhi puntati sulle mosse di mps

Nel complesso scenario del risiko bancario italiano, Mediobanca si conferma al centro di un’attenzione febbrile, con MPS che mira a conquistare il suo controllo. Tra mosse strategiche e attese serrate, il gioco si fa sempre più intenso, trasformando ogni movimento in una partita di alta tensione dove il tempo è il vero protagonista. Riuscirà Mediobanca a mantenere la sua posizione o sarà travolta dalle ambizioni di MPS? Solo il tempo svelerà l’esito di questa sfida decisiva.

Roma, 17 giugno 2025 – Predatori e prede si confondono nel risiko bancario, e Mediobanca ne è l’esempio. Dopo aver lanciato la palla fuori campo per fermare il gioco – rinviando al 25 settembre l’assemblea che avrebbe dovuto decidere dell’ Ops su Banca Generali – i riflettori si accendono su Mps che punta invece a prendersi la stessa Mediobanca. Più che un risiko è una partita a scacchi dove il tempo gioca un ruolo fondamentale. L’ad di Piazzetta Cuccia, Alberto Nagel, ieri ha scritto ai dipendenti spiegando perché ha rinviato l’assemblea, adducendo come motivo la necessità di capire meglio le valutazioni e le mosse di Generali (che controlla metà delle quote di Banca Generali). 🔗 Leggi su Quotidiano.net