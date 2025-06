Medicina e ricerca Artemis 4554 | missione Aeronautica sul Monte Rosa

Una nuova frontiera della ricerca scientifica si apre sulle vette del Monte Rosa con la missione Artemis 4554. Organizzata dall'Aeronautica Militare in collaborazione con istituzioni e ricercatori di livello, questa spedizione porterà medici e specialisti a esplorare le sfide dell’alta quota, aprendo importanti prospettive per medicina e scienze. Un esempio di come l’ingegno militare e la ricerca possano unire le forze per superare i limiti umani.

Roma, 17 giu. (askanews) - E' stata presentata presso il Palazzo dell'Aeronautica a Roma, la missione "Artemis 4554", spedizione scientifica organizzata dall'Aeronautica Militare con la collaborazione ed il supporto di tante importanti realtĂ istituzionali e del mondo della ricerca, che dal 20 al 26 luglio prossimi porterĂ un gruppo di medici e specialisti dell'Aeronautica Militare a raggiungere i 4554 metri di Capanna Margherita, il rifugio piĂą alto d'Europa, sul Monte Rosa, per una serie di importanti esperimenti medico scientifici, in particolare sulla fisiologia umana in alta quota. La missione rientra nell'ambito delle iniziative legate ai cento anni della sanitĂ militare aeronautica, che ricorrono quest'anno, un secolo di scoperte, primati e sfide incredibili che hanno portato i medici e tutto il personale sanitario dell'Arma Azzurra dai primi pioneristici passi del volo fin nello Spazio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Medicina e ricerca, Artemis 4554: missione Aeronautica sul Monte Rosa

