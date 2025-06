MEDIASET | BIANCA BERLINGUER RADDOPPIA SU RETE 4 E LA PROMESSA TORNA SU CANALE 5?

Mediaset premia Bianca Berlinguer, confermando il suo successo su Rete 4 e portandola anche su Canale 5. La giornalista, simbolo di informazione di qualità , si prepara a raddoppiare con un nuovo talk show politico nel preserale di Rete 4, accanto alla consolidata presenza di È sempre CartaBianca. Un’operazione strategica pensata per rafforzare l’offerta televisiva e rispondere alle aspettative di un pubblico sempre più affezionato.

Rete 4 premia Bianca Berlinguer. Non solo la conferma, il martedì in prima serata di È sempre CartaBianca con l’inseparabile Mauro Corona, ma raddoppia la sua presenza. La rete informativa di Mediaset per ampliare l’offerta, sempre più gradita al target di riferimento, ha pensato alla Berlinguer per una nuova trasmissione, o meglio un nuovo talk show politico. Secondo Hit, la fascia è il preserale di Rete 4, subito prima o subito dopo il Tg4 delle 19. Se fosse dopo, vorrebbe dire che La Promessa tornerà su Canale 5 magari come traino a Pomeriggio 5? I palinsesti della stagione 202526 sono in fase di rifinitura in vista delle presentazione ufficiale che vedrebbe anche l’annuncio di Gianluigi Nuzzi a Pomeriggio 5, senza lasciare Quarto Grado. 🔗 Leggi su Bubinoblog