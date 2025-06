MediaKhamenei | miei poteri ai Pasdaran

In un gesto che scuote le dinamiche politiche iraniane, l'Ayatollah Khamenei avrebbe temporaneamente delegato alcuni poteri ai Pasdaran, il potente Corpo di élite militare e paramilitare. Queste mosse sorprendenti sollevano interrogativi sulla stabilità del potere e sulla gestione delle crisi in Iran. La decisione, presa in un momento di tensione crescente, evidenzia le sfide di un leader alle prese con un Oriente Medio sempre più complesso. Ma cosa significa davvero questa mossa per il futuro della repubblica islamica?

19.55 L'Ayatollah Ali Khamenei,guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran,avrebbe trasmesso temporaneamente alcuni suoi poteri esecutivi al Consiglio Supremo dei Guardiani della rivoluzione (i cosiddetti Pasdaran).Lo riporta Iran International, sito e tv legati ad ambienti dell'opposizione in esilio. La decisione sarebbe stata presa per le difficoltà a gestire la linea di comando in tempo reale dal bunker dove si troverebbe con la famiglia, mentre sembra affermarsi il ruolo del figlio Mojtaba,indicato come potenziale erede. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

