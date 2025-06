McDonald’s cerca 25 persone per il ristorante di via Togliatti

Sei alla ricerca di un’opportunità nel settore della ristorazione? McDonald’s Bologna invita 25 candidati a partecipare a una giornata di selezioni il 25 giugno presso il ristorante di viale Palmiro Togliatti, dalle 10.30. Un’occasione imperdibile per entrare in una grande catena internazionale e dare una svolta alla tua carriera. Registrati subito alla sezione Dossier BolognaToday e preparati a scoprire il tuo futuro!

