Mazzetti Meta | Su Ai Act richiesta imprese è stata semplificazione

L’Ai Act si trova al centro di un vivace dibattito, con le imprese che chiedono una forte semplificazione normativa da parte della Commissione europea e degli Stati membri. L’obiettivo è mettere in primo piano competitività, innovazione e crescita, creando un quadro regolamentare che attragga investimenti e favorisca lo sviluppo tecnologico. Mazzetti di Meta sottolinea come questa richiesta sia fondamentale per accelerare l’adozione di soluzioni avanzate e sostenibili nel settore digitale.

(Adnkronos) – Il tema principale riguardante l'Ai Act "è stato quello della richiesta da parte delle imprese di una semplificazione normativa da parte della Commissione europea e degli stati membri" così da mettere al centro "competitività, innovazione e crescita, cercando di creare regole che possano attrarre investimenti, spingere la creazione di innovazione e l'adozione delle

