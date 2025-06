MAXXI ospita rassegna cinematografica ispirata alla mostra Stadi

Il MAXXI di Roma si trasforma in un palcoscenico di emozioni e riflessioni con la nuova rassegna cinematografica ispirata alla mostra “Stadi. Architettura e mito”. Dal 18 giugno al 22 luglio, cinque film selezionati accompagneranno gli spettatori in un viaggio tra sport, architettura e cultura, arricchendo l’esperienza espositiva con immagini potenti e storie coinvolgenti. Un’occasione imperdibile per vivere l’arte in modo innovativo e immersivo.

Roma, 17 giu. (askanews) – Da mercoledì 18 giugno a martedì 22 luglio, Fondazione Cinema per Roma e MAXXI realizzeranno una rassegna cinematografica che si svolgerà in occasione della mostra “Stadi. Architettura e mito”, in programma al Museo nazionale delle arti del XXI secolo fino al prossimo 26 ottobre. Il ciclo – che si terrà presso l’Auditorium del Museo alle ore 21 nell’ambito di Estate al MAXXI 2025 – sarà composto da cinque film in cui gli stadi svolgono un ruolo di primo piano nella narrazione come luoghi simbolo di passioni condivise, riti collettivi, non esclusivamente sportivi, spazi unici dove la vita quotidiana e l’eccezionalità si incontrano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

