Maxi incendio a Fiumicino | in fiamme un terreno con materiale edile

Maxi incendio a Fiumicino, dove un vasto rogo ha devastato un terreno con materiale edile tra via Foce Micina e via delle Conchiglie. La rapida reazione di Alessandro, passante coraggioso, ha fatto la differenza nel tentativo di limitare i danni prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco. Un episodio che evidenzia l’importanza del senso civico e della pronta solidarietà in situazioni di emergenza.

Fiumicino, 17 giugno 2025 – Fiamme tra via Foce Micina e via delle Conchiglie. Nel primo pomeriggio u n incendio e divampato in un terreno recintato dove all’interno era depositato materiale edile di diverso tipo. Tempestivo  l’intervento di un cittadino, Alessandro, che passava di lì e senza esitare ha tentato immediatamente di limitare i danni in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco. Per quanto possibile ha cercato di domare le fiamme che si stavano propagando a causa del forte vento e minacciavano le abitazioni circostanti. All’arrivo dei Vigili del fuoco il fumo alto denso aveva invaso la zona circostante, causando preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato l’accaduto anche sui social. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

