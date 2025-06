Max Mara la sfilata a Caserta | ecco le star Sharon Stone Gwyneth Paltrow e Laetitia Casta Presente anche Lee Sung-kyoung

Max Mara ha scelto la maestosa Reggia di Caserta per presentare la sua nuova collezione, un omaggio vibrante al Sud Italia. La sfilata, impreziosita dalla presenza di star internazionali come Sharon Stone, Gwyneth Paltrow, Laetitia Casta e Lee Sung Kyoung, ha trasformato l’evento in un vero e proprio show di glamour e eleganza. Come si evince dalle foto del pre-evento,...

Parata di stelle in occasione della sfilata che omaggia il Sud del paese

