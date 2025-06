Max Casacci Earthphonia live in Centocelle venerdi 20 giugno per Là fuori festival

Vivi un’esperienza musicale unica con Max Casacci e Earthphonia, protagonisti di un live inedito a Centocelle, Roma, venerdì 20 giugno alle ore 21. Un evento gratuito che combina musica sperimentale, tecnologia e atmosfere coinvolgenti, già apprezzato da registi e festival di tutto il mondo. Non perderti questa straordinaria occasione di scoprire un sound innovativo e sorprendente, capace di attraversare generi e emozioni. Preparati a lasciarti trasportare dall’onda sonora di Earthphonia...

Max Casacci con Earthphonia live in CENTOCELLE a Roma, venerdì 20 giugno, ore 21 a ingresso libero. L’avventura sonora di Max Casacci, Earthphonia – che recentemente ha catturato l’attenzione di registi come Paolo Sorrentino e Davide Livermore – e il live set che ha attraversato i più importanti festival scientifici e contemporaneamente dancefloor (tra cui una apertura a Paul Kalkbrenner) e festival rock, atterra a Roma in occasione del festival della scienza e dell’arte “Là fuori Festival”. Il Piazzale delle Gardenie a Centocelle, sarà la stazione di decollo per un viaggio in assenza di strumenti musicali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it