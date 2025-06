Maturità scatta domani per settemila studenti umbri la prima prova | D' Annunzio guerre e intelligenza artificiale i temi più gettonati

Domani in Umbria si apre la sfida della maturità con oltre settemila studenti pronti ad affrontare la prima prova, tra guerra e intelligenza artificiale. I temi più gettonati, anticipati dal toto-tracce, alimentano l’ansia e l’attesa, creando un mix di scaramanzia e curiosità. Quest’anno, tra gli autori più quotati, spicca Gabriele, simbolo di un’arte che si intreccia con le sfide attuali, lasciando intravedere quale direzione prenderanno le future prove.

Non esiste un dato statistico ufficiale che quantifichi con precisione quante volte siano state azzeccate le previsioni del "toto-tracce". Qualche volta ci si è andati vicini. Resta il fascino, scaramantico, di indicare possibili temi. Quest'anno, quindi, gli autori più quotati sono Gabriele.

