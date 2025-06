Maturità il videomessaggio del Ministro Valditara | Siate fedeli a voi stessi valete tanto Penso ad ognuno di voi

In un momento cruciale come la maturità, le parole del ministro Giuseppe Valditara risuonano come un abbraccio e una spinta a credere in sé stessi. Ricordando che ogni esame rappresenta uno spartiacque personale, invita gli studenti a essere fedeli ai propri sogni e passioni. Con questa vicinanza e fiducia, si apre un nuovo capitolo della loro vita, ricco di opportunità e conquiste da affrontare con coraggio e determinazione.

"Gli esami sono un momento sostanziale del vostro percorso di vita. Esistono tanti esami di maturità. La chiamo ancora così perché è uno spartiacque formativo. Tanti esami quanti voi siete. Ognuno di voi con le vostre preferenze e i vostri sogni": inizia così il videomessaggio del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara inviato agli studenti che domani iniziano gli esami di Maturità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

