Maturità | il 62% degli studenti si dichiara stressato e il 20,7% vorrebbe fuggire

La maturità del 2025 si presenta come una sfida che va oltre le prove accademiche, coinvolgendo profondamente il benessere emotivo degli studenti. Secondo una recente ricerca dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo con Skuola.net, il 62% degli studenti si dichiara stressato, mentre il 20,7% vorrebbe fuggire. Un quadro allarmante che richiede riflessione e interventi concreti per garantire un percorso più sereno e supportato.

I candidati all’Esame di Maturità del 2025 non si confrontano solo con le prove scritte e orali. A pesare sul loro vissuto è un’ansia profonda, legata non solo allo studio ma alla percezione del sé. È quanto emerge da una ricerca condotta dall’ Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo, in collaborazione con Skuola.net, su un campione di 641 studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

