Maturità i consigli per non cadere nelle fake news

Con l’esame di maturità alle porte, è fondamentale distinguere tra fatti e bufale. La campagna “Maturità al sicuro” di Polizia di Stato e Skuola.net fornisce preziosi consigli per evitare di cadere nelle trappole delle fake news, tutelando così il percorso di studio e la serenità degli studenti. Perché informarsi correttamente è il primo passo verso un esame senza sorprese e con successo assicurato.

Con gli esami di maturtià ormai pronti ad iniziare ritorna la campagna informativa “Maturità al sicuro” curata dalla Polizia di Stato e dal portale Skuola.net con l'obiettivo principale di contrastare le fake news sull’esame di Stato. Questo anche perchè è emerso come un maturando su 6 creda alla fake news delle tracce online prima dell’esame e quasi uno su 5 ritiene di poter portare con sè lo smartphone durante le prove e usare uno smartwatch. Mentre 1 su 6 crede ancora sia possibile recuperare online i reali argomenti o addirittura le tracce che saranno proposte durante l'esame. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Maturità, i consigli per non cadere nelle fake news

In questa notizia si parla di: fake - news - maturità - consigli

"L'ordinanza che chiude le scuole a Messina per allerta meteo è una fake news", il sindaco smentisce il documento - Un'ordinanza che chiude le scuole di Messina per allerta meteo si è rivelata una fake news, con il sindaco Federico Basile che prontamente smentisce il documento.

Esami di maturità, toto-tracce al via: perché non Jane Austen o George Orwell? Non può mancare l’Intelligenza artificiale, fake-news e violenza di genere tra i papabili Vai su X

La Casa Bianca: fake news il trasferimento dei clandestini a #Guantanamo Vai su Facebook

Maturità, i consigli per non cadere nelle fake news; Esame di Maturità 2025, le truffe e le fake news dalle tracce alle perquisizioni; Fake news e saggio breve: come riconoscere fonti affidabili per la prima prova della Maturità 2025.