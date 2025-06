Maturità | domani in Sicilia la prova d' Italiano per 44 mila studenti

Domani in Sicilia, circa 44.420 studenti di licei, istituti tecnici e professionali si preparano ad affrontare la prima prova d’italiano dell’Esame di Stato 2024/25. Una giornata cruciale in cui giovani talenti metteranno alla prova le loro competenze linguistiche e critiche, seguendo un percorso uguale per tutti, indipendentemente dalla scuola frequentata. La sfida è aperta: scopriamo insieme cosa aspetta questi futuri diplomati.

In Sicilia sono 44.420 i giovani di licei, istituti tecnici e professionali statali (41.622) e di scuole paritarie (2.798) che da domani affronteranno la prima prova scritta, Italiano, dell’Esame di Stato per l’anno scolastico 202425. Nel 2024 erano 46.292 i candidati nelle scuole statali e 4.340 nelle paritarie. Le modalità per la prima prova scritta sono identiche in tutti gli istituti superiori. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maturità: domani in Sicilia la prova d'Italiano per 44 mila studenti

In questa notizia si parla di: prova - sicilia - italiano - maturità

Circolo della Vela Sicilia: buoni risultati per gli Optimist nella quarta prova del Trofeo del Comitato - Il Circolo della Vela Sicilia raccoglie ottimi risultati dagli Optimist alla quarta prova del Trofeo del Comitato, disputata a Pantelleria.

Nel tg delle 19.35 #TgrSicilia #IoSeguoTgR La carica dei maturandi La maturità 2025. La prima prova scritta, l'italiano, mercoledì. In calo, in Sicilia, il numero degli studenti che affronteranno l'esame Vai su Facebook

Nel tg delle 19.35 #TgrSicilia #IoSeguoTgR La carica dei maturandi La maturità 2025. La prima prova scritta, l'italiano, mercoledì. In calo, in Sicilia, il numero degli studenti che affronteranno l'esame Vai su X

Maturità 2025 in Sicilia: oltre 44 mila i candidati che affronteranno l’Esame di Stato del II ciclo. Il 18 giugno la prima prova scritta di Italiano; Maturità in Sicilia, oltre 44 mila candidati affronteranno l’Esame di Stato: a Caltanissetta 2.542 studenti e 79 le commissioni; Sicilia | Con l’insediamento delle Commissioni inizia l’Esame di Stato. Mercoledì la prova di Italiano.