Maturità dalla messa con gli studenti al messaggio dell’arcivescovo | Siate fiduciosi

Dalla tradizionale messa con gli studenti al messaggio dell’arcivescovo rivolto ai maturandi: un momento di riflessione e speranza, che invita i giovani a guardare al futuro con fiducia e coraggio. In un contesto di grande entusiasmo e fede, il messaggio si configura come un faro di luce, incoraggiando a vivere con responsabilità e speranza le sfide che attendono la nuova fase della vita.

LECCE – Dalla tradizionale messa con gli studenti al messaggio dell'arcivescovo indirizzato ai maturandi: com'è ormai di consuetudine, il Msac (Movimento studenti di azione cattolica), in collaborazione con l'équipe diocesana del settore giovani di azione cattolica e il servizio diocesano di.

