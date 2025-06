Maturità cosa fare e cosa evitare per sconfiggere l’ansia pre-esame | 10 consigli più uno dell’esperta

La maturità si avvicina e l’ansia può insidiare anche i più preparati, trasformando un momento di crescita in stress difficile da gestire. La psicologa Valeria Brunetti condivide 10 consigli essenziali per affrontare gli esami senza paura, aiutandoti a mantenere la calma e a mostrare il meglio di te stesso. Scopri cosa fare e cosa evitare per arrivare all’appuntamento con sicurezza e serenità, trasformando questa sfida in un traguardo di successo.

Ansia da Maturità, alcuni consigli della psicologa Valeria Brunetti per arrivare pronti (e senza stress) agli esami. Per più di 500mila studenti mercoledì 18 giugno sarà una data indimenticabile: quella degli esami di maturità. Mancano poche ore al suono della campanella che sancirà l’inizio della fine di un percorso di studi durato tredici anni, e che porta dritti al mondo degli adulti. – notizie.com Con il senno di poi questa esperienza viene ricordata da tutti con un sorriso e anche un po’ di emozione. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Maturità, cosa fare e cosa evitare per sconfiggere l’ansia pre-esame: 10 consigli (più uno) dell’esperta

In questa notizia si parla di: cosa - maturità - ansia - consigli

Esame di maturità 2025, manca meno di un mese: cosa sapere - Mancano meno di un mese all’esame di maturità 2025, con la prima prova di italiano il 18 giugno. Dopo la prima giornata, si continua il 19, prima delle pause per gli orali, che inizieranno dal 23 giugno.

Ansia per la prima prova della Maturità? Non perdetevi i cinque consigli "contro-intuitivi" di Enrico Galiano, insegnante e scrittore, per riuscire a... Vai su Facebook

Esami di Stato 2025: tra ansia, speranze e curiosità. Ecco cosa aspettarsi dalla Maturità https://ladolcevita.tv/esami-di-stato-2025/… #EsamiDiStato2025 #Maturità #Studenti #Scuola #MinisteroIstruzione #CuriositàMaturità #LaDolceVitaMagazine Vai su X

Maturità, ansia da esami: come gestirla? I consigli della psicoterapeuta; Maturità 2025, come prepararsi al test di matematica: lo scoglio della seconda prova; Orale maturità 2025: le strategie per superarlo.