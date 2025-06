Maturità causa di stress per 6 studenti su 10 L’intelligenza artificiale è un alleato per il 70% dei maturandi

L'esame di Maturità, simbolo di un passaggio fondamentale, spesso si trasforma in una fonte di ansia per molti studenti. Tuttavia, un alleato innovativo emerge all'orizzonte: l'intelligenza artificiale. Secondo un’indagine di Skuola.net e Di.Te., il 70% dei maturandi vede questa tecnologia come un supporto prezioso. L’IA potrebbe rappresentare la chiave per alleviare lo stress e rendere più sereno questo momento cruciale.

Un'indagine condotta da Skuola.net in collaborazione con l’Associazione Nazionale “Di.Te.” (Dipendenze tecnologiche, GAP, Cyberbullismo) su un campione di circa 700 studenti, ha messo in luce come l’Esame di Maturità generi un forte carico emotivo. Circa il 60% dei maturandi riporta un’esperienza caratterizzata da stress, ansia e senso di inadeguatezza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

