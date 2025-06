Maturità alle porte per 6.260 studenti modenesi domani si apre l' esame

La tensione si fa sentire, ma anche l’orgoglio di aver raggiunto questo importante traguardo. Per quasi 36.000 studenti in Emilia-Romagna, domani segna l’inizio di un nuovo capitolo, ricco di sfide e opportunità. Con determinazione e coraggio, affrontano l’esame di maturità, certi che ogni momento di paura si trasformerà in un passo verso il loro futuro. In bocca al lupo a tutti!

Ultima notte notti prima degli esami anche per i quasi 36.000 ragazzi e ragazze che in Emilia-Romagna si apprestano ad affrontare la Maturità. Gli esami di Stato sono vicini: iniziano domani, 18 giugno, con la prova di italiano. Poi toccherà alla seconda prova, che riguarda le discipline di.

