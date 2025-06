Maturità alle porte per 5.800 studenti modenesi domani si apre l' esame

La maturità 2024 sta per iniziare, e i giovani studenti emiliano-romagnoli sono pronti ad affrontare questa sfida importante. Con circa 36.000 ragazzi alle prese con le prove, l’ansia si mischia a speranze e sogni di un futuro brillante. Domani si apre il sipario sulla prova di italiano, ma l’avventura è solo all’inizio: preparatevi a scoprire tutte le novità e le emozioni di questa fase cruciale!

Ultima notte notti prima degli esami anche per i quasi 36.000 ragazzi e ragazze che in Emilia-Romagna si apprestano ad affrontare la Maturità. Gli esami di Stato sono vicini: iniziano domani, 18 giugno, con la prova di italiano. Poi toccherà alla seconda prova, che riguarda le discipline di.

