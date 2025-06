Maturità al via per 9.056 giovani bergamaschi Si inizia mercoledì con italiano

Maturità 2024 in arrivo per oltre 9.000 giovani bergamaschi, pronti a sfidare il primo grande esame dal vivo dopo cinque anni di Dad. La classe del 2006, definita la “generazione Covid”, si prepara con emozione e determinazione: mercoledì 18 giugno si apre con lo scritto di italiano. È il momento di dimostrare quanto sono cresciuti e pronti a scrivere il proprio futuro.

