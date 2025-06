Maturità aiutino da ChatGPT in caso di crisi? Gli studenti del 2025 puntano ancora sui bigliettini

La sfida tra tradizione e innovazione si gioca anche durante l'esame di maturità 2025. Mentre molti studenti continuano a puntare sui bigliettini, la tecnologia come ChatGPT si affaccia come una possibile alleata o rivale. Con un 90% che preferisce metodi più classici, resta il dubbio: il futuro dell'apprendimento sarà scritto sui foglietti o digitalizzato? La risposta potrebbe cambiare le regole del gioco.

Da quando esiste, sembra che la maggior parte degli studenti non possa farne a meno. Eppure, secondo una recente indagine del portale Skuola.net il 90% degli studenti che si prepara a copiare alla maturità 2025 non lo farà tramite ChatGPT. Un po’ per il timore di essere scoperti, un po’ per la maggiore facilità con cui si possono nascondere foglietti di carta, rispetto a dispositivi elettronici, i ragazzi che si serviranno di un “aiutino” preferiscono i metodi d’antan. Le prove avranno inizio mercoledì 18 giugno, con il tema d’italiano, ma lo scoglio che spaventa di più è quello delle materie di indirizzo. 🔗 Leggi su Open.online

