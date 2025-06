Maturità 2025 si può portare un brano non studiato? Quando iniziano i colloqui? Il Capolavoro sarà oggetto di discussione? Perché non c’è più il sorteggio delle buste? Le FAQ ufficiali del Ministero

La Maturità 2025 si preannuncia ricca di novità e chiarimenti ufficiali. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha risposto ai dubbi più frequenti, confermando le regole d'esame e i cambiamenti rispetto agli anni passati. Tra domande e curiosità, emerge che il capolavoro sarà protagonista dei colloqui e che, finalmente, il sorteggio delle buste non sarà più presente. Scopriamo insieme cosa cambierà e come prepararsi al meglio per affrontare questa importante tappa.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito risposte ufficiali ai principali quesiti sull'Esame di Stato 2025, confermando l'impianto già consolidato negli anni precedenti. Le FAQ ministeriali chiariscono alcuni aspetti per studenti e docenti in vista delle prove che si svolgeranno secondo il calendario tradizionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

