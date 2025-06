Maturità 2025 | quando si svolge e come sarà strutturata

Il conto alla rovescia per la Maturità 2025 è ufficialmente iniziato! Come lo scorso anno, gli studenti affronteranno un esame con due prove scritte nazionali, una prova orale multidisciplinare e, per alcuni indirizzi, anche una terza prova. La prima prova, italiana, si svolgerà mercoledì 18 giugno alle 8.30. Ma quali dettagli e novità attendono i diplomandi in questa nuova edizione? Scopriamolo insieme.

Conto alla rovescia per la Maturità 2025. L'Esame di Stato quest'anno conferma lo stesso impianto del 2024: due prove scritte a carattere nazionale (decise, cioè, dal Ministero), terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista, colloquio in chiave multidisciplinare, commissari interni ed esterni. Si parte mercoledì 18 giugno con la prima prova, ossia la prova scritta d'italiano, il "tema": il via sarà alle 8.30 con modalità identiche in tutti gli istituti e durata massima di sei ore. I candidati potranno scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il Ministero metterà a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, economico e tecnologico, sociale.

