Maturità 2025 Polizia e Skuolanet uniti contro le fake news sugli esami

Anche per la Maturità 2025, le fake news restano uno degli ostacoli principali che gli studenti devono affrontare. A pochi giorni dal via degli esami di Stato, infatti, torna per il diciottesimo anno consecutivo la campagna di sensibilizzazione “Maturità al sicuro”, promossa dalla Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica in collaborazione con il portale per studenti Skuola.net. L’obiettivo è uno: smascherare le notizie false che ogni anno circolano attorno alle prove, aiutando i maturandi a non cadere in trappola. Secondo un’indagine condotta su circa 1.200 studenti da Skuola.net per la Polizia di Stato, quasi 1 su 5 crede ancora che sia possibile tenere il cellulare con sé durante le prove scritte. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it