Maturità 2025 non chiamatela esame di Stato Valditara ricorda la sua

Domani, più che un semplice esame, sarà l’occasione per scoprire e valorizzare le vostre unicità. Ricordate che i talenti sono il vostro patrimonio più prezioso e che la vera sfida consiste nel coltivarli con responsabilità e coraggio. Questa maturità non è solo un passaggio, ma un trampolino verso un futuro ricco di possibilità. Buona fortuna a tutti i giovani che si preparano a dimostrare al mondo chi sono davvero!

Valorizzare i talenti, riscoprire il valore della responsabilità, educare a essere liberi, anche combattendo le dipendenze. Alla vigilia della prima prova dell’esame di maturità 2025, quella di italiano, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara manda un messaggio ai ragazzi che è insieme di incoraggiamento e sprone. «I ragazzi hanno dentro di loro tanti talenti e la loro grande bellezza sta proprio nella diversità dei talenti. Domani dovranno valorizzarli: serve tirarli fuori. E se si ha la coscienza a posto, se si è studiato, non vi è motivo per non affrontare serenamente queste giornate», ha detto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Maturità 2025, non chiamatela esame di Stato. Valditara ricorda la sua: «E poi andai in vacanza a Madrid…»

Il ministro dell'Istruzione: «Tolleranza zero su violenza e volgarità dei prof sui social. L'esame di Stato in quinto tornerà a chiamarsi "di Maturità"»

