Maturità 2025 nelle Marche dal toto tracce ai numeri | esame per 13.100 studenti

La notte prima degli esami nelle Marche si avvicina, un momento intenso e carico di emozioni per 13.100 studenti pronti a scrivere il loro futuro. Tra sogni, tensioni e speranze, il toto tracce e i numeri si mescolano alle attese di una generazione che affronta non solo la maturità , ma anche le sfide di un’Italia in trasformazione. Quale traccia segnerà questa edizione? Scopriamolo insieme.

Ancona, 17 giugno 2025 – La notte prima degli esami è un rito di passaggio, segna la fine dell'adolescenza e l'ingresso nella prima età adulta, è una notte in cui raramente si riesce a dormire. Sarà così stasera per i 13mila e 100 studenti marchigiani che si presenteranno domani alle 8,30 all'esame di maturità 2025, per la prima prova scritta. Erano 13mila e 600 l'anno scorso, un calo importante che parla di denatalità anche per le Marche. I numeri nelle Marche. Online c'è l'elenco dei presidenti di commissione che sono chiamati a valutare il percorso scolastico di ogni singolo studente, insieme con tre membri esterni e tre interni alla scuola.

