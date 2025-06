Maturità 2025 le date e le tracce possibili | da D' Annunzio all' intelligenza artificiale

Prepararsi per la Maturità 2025 significa affrontare un percorso ricco di sfide e opportunità. Dalle tracce classiche, come D’Annunzio, all’innovazione dell’intelligenza artificiale, le possibilità sono infinite. Con oltre 500mila studenti coinvolti, il momento si avvicina: mercoledì 18 giugno si apriranno le porte a due prove scritte e all’orale, pronti a dimostrare tutto il proprio talento e preparazione. Ecco cosa aspettarsi e come affrontare al meglio questa importante tappa.

Mercoledì 18 giugno prende il via l’esame di Maturità. Oltre 500mila studenti sono chiamati a due prove scritte e all'orale per la fine del ciclo delle scuole superiori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Maturità 2025, le date e le tracce possibili: da D'Annunzio all'intelligenza artificiale

In questa notizia si parla di: maturità - date - tracce - possibili

Un mese alla Maturità 2025, come sarà l’esame di Stato: date delle prove, crediti e commissioni - A un mese dalla Maturità 2025, gli studenti si preparano per l'esame di stato che si terrà dal 18 giugno.

"Le guerre, il Papa, l'intelligenza artificiale, la violenza" Maturità 2025, ecco tutte le possibili tracce della prima prova >> https://buff.ly/lMDBVjO Vai su Facebook

#maturita2025 Le possibili tracce della prima prova: Vai su X

Maturità 2025, le date e le tracce possibili: da D'Annunzio all'intelligenza artificiale; Prima prova maturità 2025: 7 possibili tracce per 2 giorni; Maturità 2025: date, materie e tracce.