Maturità 2025 la vigilia sui social | entusiasmo collettivo ma le tracce fanno ancora paura

La notte prima della grande sfida si accende sui social, trasformandosi in un vivido diario collettivo di emozioni e tensioni. Per i 524.415 studenti italiani, l’attesa della Maturità 2025 si intreccia tra entusiasmo e paura, con il countdown che alimenta sogni e ansie. In questo clima di condivisa attesa, le tracce ancora nascondono misteri, ma insieme affrontano la sfida. Scopriamo come la rete unisce e sostiene i giovani in questa importante tappa.

In questa notizia si parla di: maturità - collettivo - vigilia - social

