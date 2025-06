Maturità 2025 i consigli dello psicologo per gestire ansie e paure | L'esame non decide chi siete

L'esame di maturità rappresenta un traguardo importante, ma spesso è accompagnato da ansie e paure che rischiano di oscurare il percorso già compiuto. Per affrontare al meglio questa sfida, lo psicologo Giuseppe Lavenia condivide preziosi consigli su come gestire le emozioni e mantenere la lucidità. Ricordate: l'esame non decide chi siete, ma è solo uno step del vostro cammino. I genitori possono giocare un ruolo fondamentale nel sostenere i ragazzi, offrendo una presenza rassicurante e motivante.

L'Esame di Stato segna un momento delicato e denso di significati per migliaia di studenti ed è facile farsi prendere dall'ansia e rischiare di rovinare l'epilogo di un percorso lungo cinque anni. In occasione della Maturità 2025, lo psicologo Giuseppe Lavenia ha dunque raccontato a Fanpage.it come affrontare la comprensibile paura degli esami senza farsene travolgere, sottolineando il ruolo decisivo dei genitori, i quali devono offrire una presenza emotiva stabile e che trasmetta fiducia, non ulteriori pressioni. Perché l'esame è solo un passaggio, non un verdetto che definisce una persona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

