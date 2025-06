Maturità 2025 i consigli degli scrittori | Non scrivete per compiacere i commissari E il voto non è un giudizio su chi siete

Preparare la maturità 2025 con serenità e autenticità è possibile seguendo i preziosi consigli degli scrittori. Non si tratta di scrivere per compiacere i commissari, ma di mettere a nudo le proprie emozioni, dando voce alla propria verità interiore. Viola Ardone ed Enrico Galiano, professionisti della scuola e autori di successo, ci guidano nel percorso verso un esame più sincero e significativo. A dare suggerimenti per…

“Non scrivete per compiacere i commissari, i professori. Fatelo con il cuore, dando spazio alle vostre emozioni ”. È quanto consigliano gli scrittori ai ragazzi. A dirlo sono autori che la scuola la conoscono bene perché sono tra i banchi ogni giorno: è il caso di Viola Ardone, professoressa di italiano e latino così come del professor Enrico Galiano, tanto amato dagli adolescenti da conquistare le classifiche per mesi. A dare suggerimenti per la prima prova è anche l’ex dirigente scolastica Mariapia Veladiano e il poeta e maestro Franco Arminio. E poi, uno scrittore che non è un docente ma un fumettista con tre figlie e ha pubblicato libri che sono nelle camere di tutti i giovani: Matteo Bussola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maturità 2025, i consigli degli scrittori: “Non scrivete per compiacere i commissari. E il voto non è un giudizio su chi siete”

