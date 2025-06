Maturità 2025 Grassucci Skuolanet | Ecco le possibili tracce – ESCLUSIVA

Il conto alla rovescia per la maturità 2025 è ormai agli sgoccioli: domani migliaia di studenti si preparano a vivere il momento che definisce il loro percorso scolastico. La tensione e l’emozione sono palpabili, ma un'anticipazione esclusiva ci offre uno sguardo sulle tracce che potrebbero arrivare. Siete pronti a scoprire le possibili sfide di domani? Ecco le tracce più probabili e i consigli per affrontarle al meglio.

Il conto alla rovescia ormai è iniziato. Domani gli studenti si ritroveranno dietro i banchi per gli esami di maturità. Il co-founder e direttore di Skuola.net in esclusiva ai nostri ragazzi La vigilia degli esami di maturità è quel giorno che sembra non passare mai. I pensieri travolgono la mente degli studenti. Un conto alla rovescia lungo e infinito che porterà migliaia di ragazzi il giorno dopo a prendere lo zaino sulle spalle e ritornare ancora una volta dietro i banchi. Giornate lunghe e che resteranno indimenticabili nella testa dei maturandi e non solo.

Secondo un'indagine del portale Skuola.net, tra gli studenti che si preparano all'esame di Maturità 2025, solo 1 su 10 non ha mai usato l'AI per fare ricerche o superare verifiche. E molti si stanno già attrezzando per un aiutino anche durante le prove d'esame - Secondo un’indagine di Skuola.net, oltre il 90% degli studenti che si preparano per la Maturità 2025 ha già utilizzato l’intelligenza artificiale per ricerche e verifiche.

