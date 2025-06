Maturità 2025 domani al via per 524mila studenti 96,5% gli ammessi Tutti i dati del Ministero divisi per regione

Domani segna un nuovo capitolo per oltre 524.000 studenti italiani, pronti a confrontarsi con la prova di maturità 2025. Con un tasso di ammissione record del 96,5%, l’attenzione si concentra non solo sulla sfida accademica, ma anche sulla passione e determinazione di questi giovani. Scopri tutti i dettagli sui dati regionali e le novità di questa importante fase di transizione verso il futuro. La maturità è alle porte: prepariamoci a vivere un momento di grande emozione e speranza.

L’Esame di Stato per il secondo ciclo d’istruzione avrà inizio domani mercoledì 18 giugno 2025 con la prova scritta di italiano. Seguirà, giovedì 19 giugno, la seconda prova scritta, differenziata a seconda dell’indirizzo di studi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: maturità - 524mila - studenti - ammessi

Maturità 2025, oltre 524mila studenti pronti ad affrontare l’esame di Stato. Come sarà - Oltre 524mila studenti italiani si preparano a vivere uno dei momenti più attesi della loro vita: l'esame di maturità 2025.

Maturità 2025, oltre 524mila studenti pronti ad affrontare l’esame di Stato. Come sarà; Maturità 2025, tempo di esami per oltre 524mila studenti; #Maturità2025, al via da domani con la prova di italiano. I candidati sono 524mila.