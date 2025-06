Maturità 2025 | date prove requisiti di ammissione e tutto quello che c’è da sapere

Se sei uno studente alle soglie della maturità 2025, preparati a scoprire tutte le novità e i dettagli fondamentali per affrontare al meglio questa importante tappa. Dalle date delle prove ai requisiti di ammissione, ecco tutto ciò che devi sapere per vivere con sicurezza e successo gli esami di Stato del prossimo anno. Iniziamo subito!

Anche quest’anno sono in arrivo gli esami di maturità (o esami di Stato), che per più di mezzo milione di studenti in tutta Italia rappresenta la tappa conclusiva del percorso delle scuole superiori: per il 2025 lo svolgimento sarà in molti aspetti piuttosto simile agli anni precedenti, ma ci sono anche alcune importanti novità introdotte a partire da quest’anno. Vediamo allora insieme come si articoleranno gli esami di maturità del 2025 e quali sono le novità rispetto al passato. Si comincia ufficialmente il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta, che per tutti gli istituti consiste nello scritto d’italiano. 🔗 Leggi su Cultweb.it